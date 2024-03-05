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Індіан-Веллс-2024. Світоліна та ще чотири українки дізналися потенційних суперниць

Індіан-Веллс, Вівторок 05 березня 2024 16:42
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Індіан-Веллс-2024. Світоліна та ще чотири українки дізналися потенційних суперниць Фото: Еліна Світоліна дійшла до півфіналу турніру в 2019 році (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною взяли участь в жеребкуванні престижних змагань в американському Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Четверо представниць України розпочнуть турнірний шлях із другого раунду. Натомість досвідчена Леся Цуренко стартуватиме в першому колі.

34-річна тенісистка в 1/64 фіналу зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації. Перша ракетка України Світоліна протистоятиме в другому раунді сильнішій у протистоянні чешки Катеріни Сінякової та Грет Міннен із Бельгії. Тим часом Даяна Ятремська зустрінеться з переможницею поєдинку між Еммою Радукану зі Сполученого Королівства та кваліфаєркою.

Трохи зачекати опонентку доведеться і Марті Костюк. Вона в 1/32 фіналу зустрінеться з переможницею зустрічі між Чжан Шуай з Китаю та однією з переможниць кваліфікації. Зате коло потенційних суперниць Ангеліни Калініної звузилося до двох – Магдалени Френх із Польщі та італійки Лучією Бронцетті.

Турнір в Індіан-Веллсі належить до категорії WTA 1000. Загальний призовий фонд змагань цьогоріч склав понад 9,25 млн доларів. Турнір триватиме з 6 по 17 березня. Торік титул серед жінок здобула Єлена Рибакіна з Казахстану.

До слова, раніше Світоліна зберегла позиції в топ-20 оновленого рейтингу WTA.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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