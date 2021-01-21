Инаугурация Байдена: индексы США закрылись, обновив рекорд

Фото: Уолл-стрит (investing.com)

Основные индексы США 20 января обновили рекорды. Торги Dow Jones и S&P 500 завершились лучшими для дня инаугурации показателями с 1985 года, когда на пост главы государства во второй раз вступил Рональд Рейган. Рост Nasdaq стал лучшим за историю наблюдений в день инаугурации.

Об этом сообщается на сайте Marketwatch.

Показатели основных биржевых индексов США: Dow Jones - 31 201,83 пункта (+0,88%); S&P 500 - 3 854,21 пункта (+1,46%); Nasdaq - 13 466,15 пункта (+2%).

Кроме того, показатели росли на фоне увеличения числа платных подписчиков Netflix до 200 млн. Также рынок ждал подписания 17 исполнительных указов, актов и директив со стороны господина Байдена. Среди них - возвращение во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату.

Президент Джо Байден, который был приведен к присяге в среду, на прошлой неделе изложил предложение о пакете стимулов на 1,9 трлн долларов, чтобы поднять экономику и ускорить распространение вакцин. Кандидат в министры финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы спасти экономику и беспокоиться о долгах позже.

Оптимизм по поводу вакцины COVID-19, а также ставки на более масштабный план помощи при пандемии в рамках Конгресса, контролируемого демократами, помогли основным индексам Уолл-стрит достичь рекордных высот за последние несколько месяцев. При этом индекс голубых фишек Dow подскочил примерно на 17% с момента президентских выборов в ноябре.

Напомним, 20 января Джо Байден официально стал новым президентом Соединенных Штатов. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового лидера страны.

Отметим, Украина ожидает динамичных отношений с Соединенными Штатами после инаугурации Джо Байдена. Приоритетом в отношениях с Вашингтоном в Киеве называют сектор безопасности.