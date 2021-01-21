Інавгурація Байдена: індекси США закрилися, оновивши рекорд

Фото: Уолл-стріт (investing.com)

Основні індекси США 20 січня оновили рекорди. Торги Dow Jones і S&P 500 завершилися кращими для дня інавгурації показниками з 1985 року, коли на посаду глави держави вдруге вступив Рональд Рейган. Зростання Nasdaq став кращим за історію спостережень в день інавгурації.

Про це повідомляється на сайті Marketwatch.

Показники основних біржових індексів США: Dow Jones - 31 201,83 пункту (+0,88%); S&P 500 - 3 854,21 пункту (+1,46%); Nasdaq - 13 466,15 пункту (+2%).

Крім того, показники зростали на тлі збільшення кількості платних передплатників Netflix до 200 млн. Також ринок чекав підписання 17 виконавчих указів, актів і директив з боку пана Байдена. Серед них - повернення у Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) і Паризьку угоду по клімату.

Президент Джо Байден, який був приведений до присяги в середу, минулого тижня виклав пропозицію про пакет стимулів на 1,9 трлн доларів, щоб підняти економіку і прискорити поширення вакцин. Кандидат у міністри фінансів США Джанет Йеллен закликала законодавців "діяти масштабно", щоб врятувати економіку і турбуватися про борги пізніше.

Оптимізм з приводу вакцини COVID-19, а також ставки на більш масштабний план допомоги при пандемії у рамках Конгресу, контрольованого демократами, допомогли основних індексах Уолл-стріт досягти рекордних висот за останні кілька місяців. При цьому індекс блакитних фішок Dow підскочив приблизно на 17% з моменту президентських виборів в листопаді.

Нагадаємо, 20 січня Джо Байден офіційно став новим президентом Сполучених Штатів. У Вашингтоні відбулася інавгурація нового лідера країни.

Зазначимо, Україна очікує динамічних відносин з Сполученими Штатами після інавгурації Джо Байдена. Пріоритетом у відносинах з Вашингтоном у Києві називають сектор безпеки.