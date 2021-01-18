Инаугурация Байдена: ФБР проверяет нацгвардейцев после предупреждений о внутренних угрозах

Фото: военные на протестах в США (GettyImages)

Представители министерства обороны США опасаются внутренней атаки или другой угрозы со стороны служащих Нацгвардии в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. ФБР проводит проверку военнослужащих, которые прибыли в Вашингтон для обеспечения порядка.

Об этом пишет Associated Press.

В то же время в Минобороны заявляют, что не видели никаких доказательств каких-либо угроз, а проверка не выявила никаких проблем.

Около 25 000 военнослужащих Национальной гвардии со всех концов страны ожидаются в Вашингтоне 20 января - по крайней мере, в два с половиной раза больше, чем на предыдущих инаугурациях.

И хотя военные регулярно проверяют военнослужащих на наличие экстремистских связей, проверка ФБР является дополнением к любому предыдущему мониторингу. Многие официальные лица заявили, что процесс начался, когда первые войска гвардии начали развертываться в округе Колумбия более недели назад. Проверку будут проводить до среды.

"В ситуации, подобной этой, проверка ФБР будет включать поиск имен людей через базы данных и списки наблюдения, которые ведутся бюро, чтобы увидеть, нет ли ничего подозрительного. В частности, участие в предыдущих расследованиях или проблемы, связанные с терроризмом", - говорится в сообщении.

Ранее Федеральное бюро расследований предупредило о возможных вооруженных маршах сторонников Дональда Трампа в день инаугурации.

РБК-Украина писало, что в Вашингтоне усиливают меры безопасности перед церемонией инаугурации. Накануне 20 января вокруг центра столицы создают контрольно-пропускные пункты.