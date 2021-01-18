Інавгурація Байдена: ФБР перевіряє нацгвардійців після попереджень про внутрішні загрози

Фото: військові на протести в США (GettyImages)

Представники міністерства оборони США побоюються внутрішньої атаки або іншої загрози з боку службовців Нацгвардії в день інавгурації обраного президента Джо Байдена. ФБР проводить перевірку військовослужбовців, які прибули до Вашингтона для забезпечення порядку.

Про це пише Associated Press.

У той же час у Міноборони заявляють, що не бачили жодних доказів будь-яких загроз, а перевірка не виявила жодних проблем.

Близько 25 000 військовослужбовців Національної гвардії з усіх кінців країни очікуються у Вашингтоні 20 січня - принаймні, в два з половиною рази більше, ніж на попередніх інавгураціях.

І хоча військові регулярно перевіряють військовослужбовців на наявність екстремістських зв'язків, перевірка ФБР є доповненням до будь-якого попереднього моніторингу. Багато офіційних особ заявили, що процес почався, коли перші війська гвардії почали розгортатися в окрузі Колумбія більше тижня тому. Перевірку проводитимуть до середи.

"У ситуації, подібної до цієї, перевірка ФБР буде включати пошук імен людей через бази даних і списки спостереження, які ведуться бюро, щоб побачити, чи немає нічого підозрілого. Зокрема, участь у попередніх розслідуваннях або проблеми, пов'язані з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Раніше Федеральне бюро розслідувань попередило про можливих збройних маршах прихильників Дональда Трампа в день інавгурації.

РБК-Україна писало, що у Вашингтоні посилюють заходи безпеки перед церемонією інавгурації. Напередодні 20 січня навколо центру столиці створюють контрольно-пропускні пункти.