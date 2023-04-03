ІнАУ назвала систему автоматичного блокування сайтів небезпечною і підтримує її оскарження в судах

Інтернет асоціація України (ІнАУ) опрацьовує судовий механізм скасування розпорядження НЦУ від 30.01.2023 "Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів" (№67/850).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт асоціації.
"З моменту оприлюднення цього розпорядження ІнАУ пропонувала терміново змінити систему фільтрації. Згідно з експертизою, що проведена фахівцями асоціації, централізована автоматична система має стратегічні технологічні вразливості, які ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці", - йдеться в заяві.
В організації переконані: у воєнний час такі вразливості дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua. Транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи.
На думку фахівців ІнАУ, замість автоматичної системи має бути створена альтернативна система блокування фішингових сайтів з можливістю для кожного провайдера переглядати перелік сайтів для блокування на випадок помилки.
"Відповідні пропозиції та зауваження ІнАУ передали на розгляд РНБО та відповідних державних органів. Наразі в РНБО розглядають пропозиції ІнАУ щодо змін до регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів, необхідних для виключення заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів, унеможливлення незаконного збору і використання персональних даних користувачів і зниження ризиків позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими", - наголошують в ІнАУ.
Якщо зауваження не будуть враховані, ІнАУ підтримає судові позови проти автоматичної системи фільтрації.
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