ІнАУ назвала систему автоматичного блокування сайтів небезпечною і підтримує її оскарження в судах

"З моменту оприлюднення цього розпорядження ІнАУ пропонувала терміново змінити систему фільтрації. Згідно з експертизою, що проведена фахівцями асоціації, централізована автоматична система має стратегічні технологічні вразливості, які ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці", - йдеться в заяві.

В організації переконані: у воєнний час такі вразливості дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua. Транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи.

На думку фахівців ІнАУ, замість автоматичної системи має бути створена альтернативна система блокування фішингових сайтів з можливістю для кожного провайдера переглядати перелік сайтів для блокування на випадок помилки.

"Відповідні пропозиції та зауваження ІнАУ передали на розгляд РНБО та відповідних державних органів. Наразі в РНБО розглядають пропозиції ІнАУ щодо змін до регламенту роботи системи фільтрації фішингових доменів, необхідних для виключення заподіяння шкоди інформаційній безпеці України системою фільтрації фішингових доменів, унеможливлення незаконного збору і використання персональних даних користувачів і зниження ризиків позасудового блокування сайтів, які не є фішинговими", - наголошують в ІнАУ.

Якщо зауваження не будуть враховані, ІнАУ підтримає судові позови проти автоматичної системи фільтрації.