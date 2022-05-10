Иначе будет закон джунглей. Защита Украины - это защита международного порядка, - Боррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для Euronews .

"Мне совсем не нравится схема, в которой Запад противостоит России или остальному миру. Важен не Запад сам по себе, нет, здесь речь идет об уставе ООН, о суверенитете народов, государств, о соблюдении границ, о том, чтобы не применять силу для подавления соседа", - отметил он.

По его словам, эти вопросы должны волновать весь мир.

"Голосование в ООН по этому поводу было ясным. Но мы должны подчеркивать, что мы не боремся против России. Мы защищаем Украину. А защищать Украину сегодня значит защищать международный порядок, основанный на праве. Иначе в силу вступает закон джунглей. Сильнее тот, кто сильнее. Понимаете, что на кону? Не Запад, а весь мир", - добавил Боррель.