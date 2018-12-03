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Майно ПАТ МСЗ "Океан" купила українська компанія з Миколаєва

Новини » Економіка    03.12.2018 - 12:34
Майно ПАТ МСЗ "Океан" купила українська компанія з Миколаєва
Фото: МСЗ "Океан" (з відкритих джерел)

Майно ПАТ МСЗ "Океан" купили за більш ніж 122 млн гривень

Сьогодні, 3 грудня, в Миколаєві відбулися торги, на яких було виставлено цілісний майновий комплекс ПАТ МСЗ "Океан", що перебуває в стадії ліквідації, передає миколаївське видання INSHE.tv.

Як повідомляється, 2 учасника внесли гарантійні внески для участі в торгах, це 116 мільйонів гривень. Торги проходили зі зниженням початкової вартості, яка, зрештою, опустилася з початкових 1 млрд 163 млн 776 тис. грн до 93 млн 101 тисяч гривень. Надалі в ході торгів ціна зросла до 122 млн 195 тис. грн. Цю ціну запропонував представник ТОВ "ТД "Аннона".

Згідно з даними сервісу YouControl, ТОВ "ТД "Аннона" (36384049) - зареєстроване в Миколаєві, діє з 2009 року, статутний капітал - 150 500 грн. 100% капіталу ТОВ "ТД "Аннона" володіє Ігор Волошин, директор компанії.

"Це величезна відповідальність нашої команди, команди заводчан, по дійсному і реальному відновленню суднобудування в місті Миколаєві та відродженню колишньої слави Миколаєва як корабельної столиці. І я впевнений, що ми з вами всі будемо будувати великотоннажні кораблі, пароплави, судна", - сказав Волошин, коментуючи результати торгів.

Нагадаємо, з вересня по лютий 2016 2018 ліквідація ПАТ МСЗ "Океан" була припинена за ініціативою представників офшорної компанії "Зонел Оперейшинз Лімітед", яку деякі ЗМІ пов'язують з найближчим оточенням В. Путіна, зокрема, з екс-членом ради директорів "Газпрому" та екс-міністром енергетики Ігорем Юсуфовим. У вересні 2016 року все майно ПАТ МСЗ "Океан" було заарештовано і передано на "відповідальне зберігання" офіційному представнику "Зонел Оперейшинз Лімітед" Леоніду Шумило. "Відповідальне зберігання" завершилося в лютому 2018 року. Як встановила інвентаризаційна комісія, за цей період з території ПАТ МСЗ "Океан зникло" майна на 40 млн грн. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, яке в даний момент розслідується.

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