Весь импортный уголь в Украине сейчас оплачен по "Роттердам+", - адвокат

"Весь импортный уголь в Украине сейчас оплачен по 'Роттердам+' - что является неопровержимым доказательством законности формулы. Государство на самом высоком уровне признало безальтернативность формулы "Роттердам+". Сегодня каждая тонна угля, которая поступает в Украину из США, Колумбии, Австралии и Польши оплачена по той же формуле "Роттердам+", которую псевдо антикоррупционеры пытались дискредитировать все последние годы", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что все лодки с углем, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский, приобретены для прохождения зимы по цене "Роттердам+".

"Это объективная реальность. Без применения этой формулы прохождение отопительного сезона было бы невозможно. Это признают все, в том числе бывшие ярые противники формулы", - отметила Дригваль.

Она уточнила, что реальные рыночные контракты как компании ДТЭК, так и государственного "Центрэнерго" сформированы на основании актуальных на момент заключения договора котировках индекса API-2 с добавлением стоимости транспортировки. Того самого "плюса", вокруг которого годами спекулировало НАБУ.