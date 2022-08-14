UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Импортный налог" может привести к росту офшорных схем, - аналитик

Фото: "импортный налог" приведет к росту офшорных схем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Новая инициатива правительства, согласно которой импортерам придется платить в бюджет 10-процентную "комиссию" из каждой покупке валюты в оплату импортных поставок, приведет к росту числа "серых" схем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансового аналитика Алексея Куща.

"Достичь поставленной цели - уменьшить отток валюты, - не удастся. Потому что импортеры будут занижать стоимость по импортным контрактам, закрывая платежи через офшорные схемы, а на таможне - увеличатся взятки", - отметил Кущ.

Введение нового налога аналитик считает непродуманным и нуждающимся в доработке.

"Это абсолютно бессмысленное нововведение. У нас есть система импортных пошлин, которыми в принципе гораздо лучше регулировать поступление импортных товаров с точки зрения экономического развития. Например, на высокотехнологичное оборудование, на критический импорт можно делать нулевые ставки. А на некритический, на какие - то предметы роскоши - ставить высокие проценты", - пояснил эксперт.

Схожего мнения придерживается и директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский: он убежден, что налог на импорт приведет к росту контрабанды.

В свою очередь старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай высказал предостережение, что эта инициатива придавит деловую активность и приведет к переходу импортеров в "тень".

Читайте РБК-Украина в Google News
Валютный рынок