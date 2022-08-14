"Импортный налог" может привести к росту офшорных схем, - аналитик

"Достичь поставленной цели - уменьшить отток валюты, - не удастся. Потому что импортеры будут занижать стоимость по импортным контрактам, закрывая платежи через офшорные схемы, а на таможне - увеличатся взятки", - отметил Кущ.

Введение нового налога аналитик считает непродуманным и нуждающимся в доработке.

"Это абсолютно бессмысленное нововведение. У нас есть система импортных пошлин, которыми в принципе гораздо лучше регулировать поступление импортных товаров с точки зрения экономического развития. Например, на высокотехнологичное оборудование, на критический импорт можно делать нулевые ставки. А на некритический, на какие - то предметы роскоши - ставить высокие проценты", - пояснил эксперт.

Схожего мнения придерживается и директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский: он убежден, что налог на импорт приведет к росту контрабанды.

В свою очередь старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай высказал предостережение, что эта инициатива придавит деловую активность и приведет к переходу импортеров в "тень".