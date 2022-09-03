Импортная техника в Украине уже существенно подорожала. Осенью цены не остановятся
Рост курса доллара к гривне на 25% в июле 2022 года существенно повлиял на стоимость импортной техники. Осенью цены продолжат расти.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал коммерческий директор COMFY Иван Павлик.
"И, к сожалению, особых возможностей приостановить этот процесс подорожания у ретейлеров нет", - сказал он.
В то же время он отметил, что почти все товары подорожали меньше, чем была девальвирована гривна.
"То есть если нацвалюту девальвировали на 25%, то подорожание товаров на сегодня достигло в среднем уровня 18-20%. Ритейлеры, вендоры и дистрибьюторы несколько сдерживали рост цен благодаря остаткам предыдущих закупок на складах, и эти остатки уже заканчиваются, поэтому цены постепенно растут", - добавил Павлик.
Вместе с тем он сообщил, что ритейлеры в целом уже адаптировались к текущей цены на топливо и перестроили логистические процессы с учетом сложностей, с которыми они столкнулись весной и летом.
"Дальнейшее подорожание топлива вряд существенно повлияет на цены, ведь это не такой существенный фактор влияния на цену по сравнению с другими рисками", - добавил коммерческий директор COMFY.
Напомним, по прогнозу компании "Фокстрот", в сентябре-октябре цены на бытовую технику и электронику в Украине будут выше примерно на 50%, чем в начале года. Быстрее всего дорожают ноутбуки и смартфоны.