Весь импорт угля производится по формуле "Роттердам+", - эксперт

Импорт энергетического угля для поддержания работы энергосистемы осуществляется по принципу импортного паритета, то есть по так называемой формуле цена на хабе в Роттердаме (Нидерланды) плюс стоимость доставки в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Импортный уголь, который заходит в Украину морем и позволил нарастить запасы угля вдвое до 700 млн тонн, покупается и поставляется в Украину, в том числе на государственные ТЭС "Центрэнерго", по цене импортных котировок плюс доставка, перевалка, железнодорожные расходы. Это тот самый "так называемый" плохой "Роттердам+", который применяясь в 2016-2019 гг. как я говорил все это время позволял проходить зиму без риска остаться без света и тепла", - отметил эксперт.

Омельченко подчеркнул, что без применения принципа "Роттердам+" импорт угля сегодня был бы невозможен.

Покрытие дефицита угля этой зимой и избегание энергетического коллапса в сезоне 2021-2022гг. стало возможным благодаря применению общепринятого в международной торговле энергоносителями принципа импортного паритета или так называемого "Роттердам+", - подчеркнул директор энергетических программ "Центра Разумкова".