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Весь імпорт вугілля здійснюється за формулою "Роттердам+", - експерт

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Київ, Четвер 27 січня 2022 13:12
Весь імпорт вугілля здійснюється за формулою "Роттердам+", - експерт Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Імпорт енергетичного вугілля для підтримки роботи енергосистеми здійснюється за принципом імпортного паритету, тобто за так званою формулою ціна на хабі в Роттердамі (Нідерланди) плюс вартість доставки в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Імпортне вугілля, яке заходить до України морем, і яке дозволило наростити запаси вугілля вдвічі до 700 млн тонн, купляється і постачається в Україну у тому числі на державні ТЕС "Центренерго" за ціною імпортних котирувань плюс доставка, перевалка, залізничні витрати. Це той самий "так званий" поганий "Роттердам+", який застосовуючись в 2016-2019 рр. як я казав увесь цей час дозволяв проходити зиму без жодного ризику залишитись без світла і тепла", - зазначив експерт.

Омельченко наголосив, що без застосування принципу "Роттердам+" імпорт вугілля сьогодні був би неможливим.

Покриття дефіциту вугілля цієї зими та уникнення енергетичного колапсу у сезоні 2021-2022рр. стало можливим завдяки застосуванню загальноприйнятого в міжнародній торгівлі енергоносіями принципу імпортного паритету або так званого "Роттердам +", - наголосив директор енергетичних програм "Центру Разумкова".

Нагадаємо, формула "Роттердам+" - це методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні. Методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року.

В 2020-2021 році справа "Роттердам+" була чотири рази закрита прокуратурою через відсутність складу злочину. Пізніше це рішення підтвердив Вищий антикорупційний суд.

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