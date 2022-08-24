Импорт сырья и оборудования надо освободить от налогов и сборов, - экономист

Новый налог на импорт, введение которого инициирует правительство - плохая идея, ведь промышленности придется тратить дополнительные средства на покупку сырья и оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста, президента Украинской ассоциации Римского клуба Виктора Галасюка в Facebook .

"Десятипроцентный налог на покупку валюты для любого импорта - плохая идея. Вообще, импорт сырья и оборудования (особенно которое не производится в Украине) нужно разгружать от всех налогов и пошлин, чтобы стимулировать внутреннее производство, а не наоборот", - подчеркнул эксперт.

Зато, по его мнению, нужно было бы временно обложить некритическую импортную продукцию конечного потребления - это бы дало и положительный фискальный эффект и стимул для перерабатывающей промышленности в Украине.

"Но перечень такой продукции надо формировать очень осторожно. Никаких одинаковых условий для всех товаров и услуг здесь не может быть. Конечно же, здесь речь уже идти о временных пошлинах на отдельные товарные позиции, а не об общем налогообложении покупки валюты. И это уже совсем другой механизм", - отметил экономист.

Напомним, ранее против введения импортного налога выступило Министерство экономики: там заявили, что он приведет к росту цен на товары и услуги в Украине.

В свою очередь, в Европейской бизнес ассоциации напомнили, что Европа и страны-мировые лидеры пошли навстречу и отменили импортные пошлины для нашей продукции, поэтому инициатива правительства выглядит дискриминационной.