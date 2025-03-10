Імпорт металопродукції витісняє власне виробництво через дорогу логістику, - GMK Center

Це відбувається, тому що тарифи на послуги держмонополій в Україні значно зростають, і Україна не може конкурувати з імпортною продукцією навіть на власному ринку.

Так, за даними дослідження, імпорт плоского прокату за рік зріс на 8,3%, а довгого - на 2,9% р./р. Водночас, дещо скоротився імпорт труб - на 4,3% порівняно з 2023-м – до 100,63 тисяч т. Ключовими постачальниками продукції є Туреччина, Китай, Польща та Австрія.

"Таким чином, спостерігається поступове зміцнення позицій турецьких виробників на українському ринку прокату та труб. Якщо динаміка збережеться, у перспективі Туреччина може ще більше посилити свою присутність на українському ринку металопрокату, витісняючи традиційних постачальників", - вказують аналітики Центру.

Такі тенденції можуть бути зумовлені як економічними факторами, зокрема конкурентними цінами та торговельними угодами, так і геополітичними змінами, що впливають на логістичні ланцюги та постачання металопродукції.

"На жаль, зростання імпорту відображає негативні результати трьох років війни: зруйновані потужності, зруйновані ланцюжки постачань, дефіцит персоналу, в 3-5 разів дорожча логістика для компаній. Все це призводить до втрати маржинальності виробництва і втрату конкурентоздатності у порівнянні з турецькими, китайськими й іншими конкурентами. Потрібно брати до уваги, що багато видів продукції ми просто не можемо виробляти через втрату потужностей", – каже директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Нагадаємо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або 6,2 млрд доларів. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.