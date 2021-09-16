Импорт компонентов для "кустарного" выпуска бензина продолжает расти

Импорт растворителей для лакокрасочной промышленности в августе 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. - с 6,6 до 12,8 тыс. т.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95" на основе исследования.

В рейтинге получателей по итогу отчетного месяца сменился лидер. Удерживающая первенство в июле группа "БРСМ" уступила первенство харьковской компании "Пром Хим", которая импортировала 1,9 тыс. т растворителей. Данный оператор является специмпортером растворителей для компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" - оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом в частности сеть Моtto.

Поставка растворителей в Украину в 2020-2021 гг., тыс. т

По данным участников рынка, крупным получателем продукции мини-НПЗ в Мерефе является также сеть Brent Oil.

С показателем 1,8 тыс. т растворителей неформальная группа "БРСМ" опустилась на вторую строчку рейтинга. Для сравнения, в июле 2021 г. группа импортировала 2,5 тыс. т ресурса. Уменьшение августовских объемов могло стать результатом блокировки правоохранительными органами нелегального мини-нпз в Гадяче и трех нефтебаз БРСМ, которые участвуют в производстве бензина для данной сети.

Третью строчку рейтинга с 1,5 тыс. т удерживает "ВТГ-Трейдинг", которая поставляет растворители для четырех мини-НПЗ из орбиты сети SunOil (Решетиловка, Богодухов, Васищево и Кременчуг).

Завсегдатай первой пятерки ООО "Терминал" (ОКПО 32547138), которое прописано в Мироновке Киевской области и где ранее фискальные органы неоднократно накрывали незаконное производство нефтепродуктов, по итогу августа ввезло только 500 т растворителей, тем самым в рейтинге опустилось на 10 строчку.

По данным "А-95", всего в январе-августе 2021 г. в Украину было импортировано 87,7 тыс. т растворителей, что на 23% больше показателя января-июля прошлого года. Пятая часть всех поставок (19,3 тыс. т) пришлась на "БРСМ", 18 тыс. т - на "Пром Хим". По 5 и 4 тыс. т растворителей импортировали "ВТГ-Трейдинг" и "Терминал".

Получатели растворителей в 2021 г. с учетом внутреннего рынка, тыс. т

Импортируемые растворители являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д. Все перечисленные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, тогда как по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в Налоговый кодекс Украины.

По расчетам "А-95", за восемь месяцев 2021 года прямые потери государственного бюджета вследствие импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности достигли 820 млн грн.