Імпорт компонентів для "кустарного" випуску бензину продовжує зростати

Імпорт розчинників для лакофарбової промисловості в серпні 2021 року зріс майже в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2020 р. - з 6,6 до 12,8 тис. т.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95" на основі дослідження.

У рейтингу одержувачів за підсумком звітного місяця змінився лідер. Група "БРСМ" поступилася першістю харківській компанії "Пром хім", яка імпортувала 1,9 тис.т розчинників. Даний оператор є спецімпортером розчинників для компанії "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані" - оператора найбільшого в країні міні-НПЗ в селищі Мерефа Харківської області, що постачає паливом зокрема мережу Моtto.

Поставка розчинників в Україну у 2020-2021 рр., тис. т

За даними учасників ринку, великим одержувачем продукції міні-НПЗ в Мерефі є також мережа Brent Oil.

З показником 1,8 тис.т розчинників неформальна група "БРСМ" опустилася на другий рядок рейтингу. Для порівняння, в липні 2021 р. група імпортувала 2,5 тис. т ресурсу. Зменшення серпневих обсягів могло стати результатом блокування правоохоронними органами нелегального міні-НПЗ у Гадячі та трьох нафтобаз БРСМ, які беруть участь у виробництві бензину для даної мережі.

Третю сходинку рейтингу з 1,5 тис. т утримує "ВТГ-Трейдинг", яка поставляє розчинники для чотирьох міні-НПЗ з орбіти мережі SunOil (Решетилівка, Богодухів, Васищеве та Кременчук).

Завсідник першої п'ятірки ТОВ "Термінал" (ОКПО 32547138), яке прописано в Миронівці Київської області і де раніше фіскальні органи неодноразово накривали незаконне виробництво нафтопродуктів, за підсумком серпня ввезло тільки 500 т розчинників, тим самим в рейтингу опустилося на 10 сходинку.

За даними "А-95", всього в січні-серпні 2021 р. в Україну було імпортовано 87,7 тис. т розчинників, що на 23% більше показника січня-липня минулого року. П'ята частина всіх поставок (19,3 тис.т) припала на "БРСМ", 18 тис. т - на "Пром хім". По 5 і 4 тис.т розчинників імпортували "ВТГ-Трейдинг" і "Термінал".

Одержувачі розчинників у 2021 р. з урахуванням внутрішнього ринку, тис. т

Імпортовані розчинники є сумішшю октанопідвищуючих компонентів, використовуваних при виробництві бензинів: МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксилолу, бутилового спирту і т.д. Всі перераховані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за "бензиновою" ставкою 213 євро/1000 л, тоді як за кодом розчинників відносяться до безакцизних. Це стало можливим після внесення в травні 2020 року спеціальної правки до Податкового кодексу України.

За розрахунками "А-95", за вісім місяців 2021 року прямі втрати державного бюджету внаслідок імпорту безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості досягли 820 млн грн.