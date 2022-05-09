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Импорт Китая из России достиг рекордных показателей, - Bloomberg

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Понедельник 09 мая 2022 20:22
Импорт Китая из России достиг рекордных показателей, - Bloomberg Иллюстративное фото (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: РБК-Украина

В апреле компании Китая приобрели у России товаров на 8,9 миллиарда долларов, что почти на 57% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Столь значительный рост произошел даже несмотря на то, что общий объем китайского импорта со всего мира остался прежним. Большую часть импорта Китая из России составляют энергоносители и сырьевые товары.

При этом экспорт Китая из РФ снизился. В апреле китайские фирмы продали России товаров на 3,8 миллиарда долларов, что немногим меньше, чем в марте, свидетельствуют официальные данные. Это на 7,7% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с марта 2020 года.

Следует отметить, что основные статьи китайского экспорта в Россию включают смартфоны и компоненты для микропроцессоров и компьютеров.

Ранее мы сообщали, что в посольстве Китая в США заявили, что позиция КНР по поводу войны в Украине с первых дней остается беспристрастной.

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