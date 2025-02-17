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Імпорт електроенергії знову під загрозою через штучні обмеження, – експерт

Понеділок 17 лютого 2025 13:43
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Імпорт електроенергії знову під загрозою через штучні обмеження, – експерт Фото: імпорт електроенергії знову під загрозою через штучні обмеження (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Державне регулювання енергетичного ринку у вигляді прайс-кепів (граничних цін) обмежує можливості імпорту електроенергії в умовах дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Стосовно електричної енергії ситуація погіршується так званими прайс-кепами, які обмежують можливості імпорту в дефіцитні години", – зазначив експерт.

За його словами, через російські атаки Україна стикається з дефіцитом енергетичних потужностей, що, у поєднанні зі зниженням температури, створює додаткове навантаження на систему.

"Насамперед, вона визначається такими факторами, як дефіцитом потужності через пошкодження внаслідок рашистських атак, а також зниженням температури", – наголосив Омельченко.

Він зазначив, що наразі Україна потребує збільшення імпорту електроенергії, однак чинні цінові обмеження ускладнюють цей процес.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також заявляв, що діючі регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень.

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