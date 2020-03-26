Импорт электроэнергии возобновила компания, участвовавшая в махинациях в феврале, - Кучеренко

Импорт российского тока, который убивает отечественную энергетику, возобновила компания "Новая энергетическая компания", которая занималась махинациями на рынке электроэнергии в феврале. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, передает РБК-Украина.

Депутат сообщил, что сейчас, когда через карантин, в стране очень сложная ситуация, в том числе и в энергоотрасли, был возобновлен импорт российского тока с Беларуси, что, по его мнению, является мародерством. Причем произошло это вопреки позиции президента Владимира Зеленского, который требовал остановить импорт с 1 марта.

"Что же делают современные мародеры от энергетики? Они восстанавливают импорт электроэнергии! "Новая энергетическая компания" (А.Притыка), заводит импорт из Беларуси в пиковые часы. На завтра также запланированы поставки. "Независимые" НКРЭКУ и "Укрэнерго" послушно выполняют команды Геруса, наплевал на интересы украинской генерации и требование президента", - написал Кучеренко.

Он также напомнил, что именно "Новая энергетическая компания", которая сегодня возобновила импорт, участвовала в махинациях на рынке электроэнергии в феврале, когда по схеме председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса заработала миллионы.

"Помните, в феврале я писал о торговцах воздухом и "схему Геруса" на Энергорынке. Тогда издание "Бизнес-Цензор" опубликовало список махинаторов, и на первом месте была именно эта фирма НЭК – компаньона Геруса. Кстати за те многомиллионные продажи воздуха так никто и не ответил. А сегодня те же авторы схемы Герус/Притыка убивают нашу энергетику импортом в самой тяжелой для страны время", - подчеркнул Кучеренко.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года. Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что импорт тока из России не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы