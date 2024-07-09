Імпорт дорогої електроенергії призведе до зупинки української промисловості, - GMK Center

Аналітики нагадали: ще восени минулого року уряд затвердив положення, згідно з яким підприємствам гарантується стабільність енергопостачань, якщо обсяг імпорту електроенергії в структурі споживання складає щонайменше 30% із травня до вересня та 50% із жовтня до квітня. Але уже наприкінці травня Кабмін переграв умови, і встановив мінімальну квоту імпорту на рівні не менше 80%.

"Таке рішення український бізнес зустрів із неприємним здивуванням, оскільки його ухвалили без будь-якого обговорення. І воно вже призводить до великої кількості додаткових проблем, які ускладнюють і так важку в умовах війни діяльність українських промислових компаній, що не пов’язані з критичною інфраструктурою та ОПК. Особливо сильно це б’є по енергоємних виробництвах", - вказує видання.

Підвищення квоти змушує промисловість збільшувати обсяги імпорту електроенергії, що стимулює штучне збільшення попиту на аукціонах з розподілу міждержавних перетинів і є передумовою для спекулятивного зростання цін.

"На практиці це може призвести до штучного, навіть спекулятивного зростання попиту на імпортну електроенергію, ціна на яку може зрости до будь-якого рівня. Але задля невідключення її зможуть та будуть сплачувати лише ті підприємства, які мають мінімальні витрати на електрику в структурі собівартості своєї продукції", – відзначають в "Інтерпайпі".

Також подорожчання поставок електроенергії неминуче призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках і, як наслідок, вимушеного скорочення рівня виробництва.

"В таких умовах подальше виробництво стає суттєво збитковим і завод не може бути конкурентоспроможними на світовому ринку металургійної продукції. Підприємство буде вимушене значно скорочувати виробництво та відправити у простій орієнтовно 1200 співробітників", – йдеться в листі, який "АрселорМіттал Кривий Ріг" направив органам влади.

Також під час імпорту електроенергії необхідно витрачати додаткові кошти на її транспортування, сплачувати мита та акцизний збір.

"Це призводить до втрати конкуренції наших енергоємних підприємств. Так, наприклад ціна імпортної електроенергії для 2Арселор Міттал Кривий Ріг" з урахуванням витрат на доставку більш ніж у два рази перевищує ціну електроенергії в порівнянні з ціною е/е, яку платять їхні конкуренти в цій галузі в країнах західної Європи", – підкреслює Ольга Буславець, експертка з енергетики, міністерка енергетики України.

Нагадаємо, раніше бізнес закликав Кабмін переглянути рішення щодо імпорту 80% електроенергії. Бізнес вважає, що компромісним рішенням може стати встановлення цієї норми на рівні 50%, інакше висока вартість імпортної електроенергії призведе до скорочення виробництва.