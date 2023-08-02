Імпорт допоможе лише частково. Українців закликають економити світло: названо критичний час

На атомних електростанціях зменшилось виробництво електроенергії через початок планового ремонту наступного енергоблока. Українцям необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Яка ситуація зі світлом?

потужність атомних електростанцій зменшилась через вихід у плановий ремонт одного з атомних енергоблоків;

пік споживання у вівторок, 1 серпня, зріс на 1,7 % у порівнянні з понеділком;

внаслідок бойових дій знеструмленими залишаються 424 населені пункти.

"Сьогодні, 2 серпня, пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання", - пише пресслужба.

"Укренерго" закликає економити електроспоживання й вимикати потужну електротехніку з 16:00 по 23:00.

Як допомогти енергосистемі:

охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими ворог вдався до масштабних обстрілів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.

Як відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна почала підготовку захисту об'єктів енергетичної інфраструктури до майбутніх обстрілів.