Імпорт 80% електроенергії не сприяє економічній мобілізації держави, - експерт
Зобовʼязання імпортувати 80% електроенергії, яке уряд поклав на бізнес, неможливо виконати через дефіцит пропускної здатності міждержавного перетину. Тому влада спільно з бізнесом має напрацювати нову норму імпорту, яка буде сприяти мобілізації економіки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.
"Уявімо, що всі підприємства вирішили закуповувати електричну енергію за кордоном. Але питання в тому, чи цю електричну енергію можна пропустити через міждержавний перетин. Я таких розрахунків не зустрічав. Тому що міждержавний перетин, наскільки мені відомо, це 1,7 гігавата. І цього замало для того, щоб забезпечити весь дефіцит потужності, який існує сьогодні", - зауважив Трохимець.
Він також наголосив, що рішення щодо частки імпорту мало ухвалюватися спільно з учасниками ринку, а не одноосібно з боку держави.
"Мають бути проведені консультації з найбільшими споживачами електричної енергії або асоціаціями, в які вони об’єднані. Металургія, інші енергоємні підприємства. Потім має бути визначено стратегічно, куди ми рухаємося. А не просто прийняті рішення без урахування думок чи позицій тих стейкхолдерів органами державної влади. Держава повинна забезпечувати діяльність економіки навіть в умовах воєнного стану, чого не відбувається, на жаль. Мобілізації економіки та енергетики не відбулося", - резюмував Трохимець.
Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.
Своєю чергою, у Федерації роботодавців України заявили, що такі норми імпорту серйозно зашкодять енергоємним галузям промисловості та призведуть до зупинки великих виробництв.
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