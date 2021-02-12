Импичмент: демократы призвали осудить Трампа, слово взяли адвокаты

Менеджеры по импичменту Палаты представителей Конгресса США завершили свою аргументацию против экс-президента Дональда Трампа. Они призвали Сенат осудить его за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января.

Демократы использовали свой последний день аргументации.

"Отсутствие раскаяния у президента Трампа показывает, что он, несомненно, причинит вред в будущем, если ему это будет позволено. Я не боюсь, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться через четыре года. Я боюсь, что он снова примет участие в выборах и проиграет, поэтому может сделать это снова", - сказал член Палаты представителей, демократ Тед Лью.

Ведущий менеджер по импичменту Джейми Раскин призвал сенаторов осудить Трампа.

"Если вы не считаете это серьезным преступлением и проступком сегодня, вы установили новый ужасный стандарт для президентских проступков в Соединенных Штатах Америки", - сказал Раскин.

Республиканцы в Сенате в основном высоко оценили аргументацию менеджеров-демократов.

Тем не менее большинство республиканцев в Сенате все еще считает, что сам процесс импичмента в отношении экс-президента является неконституционным.

В пятницу, 12 февраля, представление аргументов начнет команда защиты Трампа. Как ожидается, они сосредоточат свою защиту на двух центральных аргументах: первое: Конгресс не имеет права объявлять импичмент президенту, который больше не находится на своем посту. А второе: призывы Трампа к своим сторонникам защищены Первой поправкой Конституции о свободе слова.