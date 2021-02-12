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Импичмент: демократы призвали осудить Трампа, слово взяли адвокаты

Новина українською → США, Пятница 12 февраля 2021 06:15
Импичмент: демократы призвали осудить Трампа, слово взяли адвокаты Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Менеджеры по импичменту Палаты представителей Конгресса США завершили свою аргументацию против экс-президента Дональда Трампа. Они призвали Сенат осудить его за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января.

Об этом сообщает CNN.

Демократы использовали свой последний день аргументации.

"Отсутствие раскаяния у президента Трампа показывает, что он, несомненно, причинит вред в будущем, если ему это будет позволено. Я не боюсь, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться через четыре года. Я боюсь, что он снова примет участие в выборах и проиграет, поэтому может сделать это снова", - сказал член Палаты представителей, демократ Тед Лью.

Ведущий менеджер по импичменту Джейми Раскин призвал сенаторов осудить Трампа.

"Если вы не считаете это серьезным преступлением и проступком сегодня, вы установили новый ужасный стандарт для президентских проступков в Соединенных Штатах Америки", - сказал Раскин.

Республиканцы в Сенате в основном высоко оценили аргументацию менеджеров-демократов.

Тем не менее большинство республиканцев в Сенате все еще считает, что сам процесс импичмента в отношении экс-президента является неконституционным.

В пятницу, 12 февраля, представление аргументов начнет команда защиты Трампа. Как ожидается, они сосредоточат свою защиту на двух центральных аргументах: первое: Конгресс не имеет права объявлять импичмент президенту, который больше не находится на своем посту. А второе: призывы Трампа к своим сторонникам защищены Первой поправкой Конституции о свободе слова.

Ранее Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

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