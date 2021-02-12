Імпічмент: демократи закликали засудити Трампа, слово взяли адвокати
Менеджери з імпічменту Палати представників Конгресу США завершили свою аргументацію проти екс-президента Дональда Трампа. Вони закликали Сенат засудити його за підбурювання до штурму Капітолію 6 січня.
Про це повідомляє CNN.
Демократи використовували свій останній день аргументації.
"Відсутність каяття у президента Трампа показує, що він, безсумнівно, заподіє шкоду в майбутньому, якщо йому це буде дозволено. Я не боюся, що Дональд Трамп знову буде балотуватися через чотири роки. Я боюся, що він знову візьме участь у виборах і програє, тому може зробити це знову", - сказав член Палати представників демократ Тед Лью.
Ведучий менеджер з імпічменту Джеймі Раскін закликав сенаторів засудити Трампа.
"Якщо ви не вважаєте це серйозним злочином і проступком сьогодні, ви встановили новий жахливий стандарт для президентських проступків у Сполучених Штатах Америки", - сказав Раскін.
Республіканці в Сенаті в основному високо оцінили аргументацію менеджерів-демократів.
З усім тим більшість республіканців у Сенаті все ще вважає, що сам процес імпічменту проти екс-президента є неконституційним.
У п'ятницю, 12 лютого, подання аргументів почне команда захисту Трампа. Як очікується, вони зосередять свій захист на двох центральних аргументах: перше: Конгрес не має права оголошувати імпічмент президенту, який більше не перебуває на своєму посту. А друге: заклики Трампа до своїх прихильників захищені Першою поправкою Конституції про свободу слова.
Раніше Сенат Конгресу США визнав процес імпічменту над екс-президентом Дональдом Трампом конституційним.
Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.
26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.