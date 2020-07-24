"Империал Тобакко" требует от АМКУ не распространять неправдивую информацию о компании

Фото: завод "Империал Тобакко" (delta.at)

В компании подчеркивают, что своими заявлениями АМКУ демонстрирует непрофессионализм и некомпетентность

Уплата компанией "Империал Тобакко" штрафа, который был наложен Антимонопольным комитетом Украины на общую сумму почти 460 млн гривен, не является признанием вины в рамках дела о якобы сговоре между дистрибьютором сигарет и производителями табачной продукции. Информация, которую распространяет АМКУ, является заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании.

Об этом говорится в заявлении "Империал Тобакко".

В компании подчеркивают, что такими заявлениями АМКУ демонстрирует в своих действиях непрофессионализм и некомпетентность.

"20 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Империал Тобакко". Свою позицию по поводу такого решения компания однозначно заявила - мы считаем его необоснованным, незаконным и политически мотивированным. Компания письменно уведомила АМКУ о подаче апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции и своем решительном намерении продолжать защищать свои права в судах высшей инстанции и международном инвестиционном арбитраже. Поэтому информация АМКУ о том, что уплата штрафа 460 млн гривен связана с решением "Империал Тобакко" "не затягивать судебную тяжбу" является откровенной ложью", - заявила директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в Украине Юлия Завалишина.

Компания подчеркивает, что оплата штрафа в пользу АМКУ обусловлена исключительно предотвращением начисления дополнительной пени в соответствии со ст. 56 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", а также во избежание дальнейшего беспричинного и беспрецедентного давления на операционную деятельность компании со стороны АМКУ.

Компания также официальным письмом обратилась к АМКУ с требованием прекратить распространять неправдивые ведомости.

Напомним, ранее компании "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" после вынесения решения в пользу АМКУ по итогам заседания Хозяйственного суда Киева заявили, что считают решение судьи необоснованным, противозаконным и политически мотивированным.

Как известно, 10 октября 2019 года АМКУ наложил на дистрибьютора "Тедис Украина", а также 4 производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции штраф на общую сумму 6,5 млрд гривен, из которых 292 млн гривен - на компанию "Империал Тобакко Юкрейн" (торговый дом международного производителя) и еще 167 млн гривен - на табачную фабрику международного производителя "Империал Тобакко Продакшн Украина".