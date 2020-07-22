В "Империал Тобакко" назвали решение суда в пользу АМКУ противозаконным

Компании "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" после вынесения решения в пользу АМКУ по итогам заседания Хозяйственного суда Киева заявили, что считают решение судьи необоснованным, противозаконным и политически мотивированным.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Как отмечает пресс-служба, они намерены подать апелляционную жалобу на решение столичного хозсуда от 20 июля 2020 года, а также дополнительно изучают возможность защиты своих инвестиций в Украине в Международном инвестиционном арбитраже.

"В поисках защиты от неправомерных и необоснованных решений государственного регулятора мы обратились в суд, надеясь, что наше право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом будет реализовано. Поэтому решение суда первой инстанции в пользу АМКУ является большим разочарованием для нас и всех международных инвесторов в Украине", - сказал генеральный директор "Империал Тобакко Юкрейн" Растислав Чернак.

Как известно, компании "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" обратились в суд с целью оспорить наложенный на них Антимонопольным комитетом штраф в размере 460 млн грн. Истцы считают его противоправным, а аргументацию АМКУ некорректной.

Как рассказали присутствовавшие на заседании хозсуда, где было вынесено решение в пользу АМКУ, оно длилось около пяти часов. Судья отказала представителям компании в ходе дебатов в возможности изложить аргументы в поддержку своей позиции.

Растислав Чернак отметил абсурдность претензий АМКУ к международной компании, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже и которая ведет прозрачный бизнес в полном соответствии с законом, придерживаясь принципов защиты экономической конкуренции по законодательству ЕС, которое значительно строже украинских законодательных норм.

В компании удивлены решением суда в пользу АМКУ, поскольку в ходе судебного процесса судье были предоставлены многочисленные доказательства ошибочной позиции АМКУ, который на протяжении многих лет собственноручно формировал существующую ситуацию на рынке дистрибуции сигарет, предоставляя многочисленные разрешения на концентрацию.

По их мнению, суд проигнорировал результаты независимого экономического анализа и оценок авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции, а также выводы ведущих украинских экспертов, признанных правоведов-ученых в сфере антимонопольного регулирования и права ЕС, которые единогласно поддержали правовую позицию "Империал Тобакко".

"Империал Тобакко Продакшн Украина" - это фабрика, которая занимается исключительно производством сигарет и не имеет отношения к вопросам сбыта и маркетинга продукции. "Империал Тобакко Продакшн Украина" не поддерживает каких-либо юридических или торговых отношений с дистрибьюторами, торговыми сетями или другими субъектами рынка сбыта табачной продукции в Украине. Почему производственное предприятие получило обвинения и штраф за деятельность, не являющуюся частью его работы, до сих пор остается за пределами нашего понимания и общей логики", - заявила председатель правления "Империал Тобакко Продакшн Украина" Галина Воробьева.

Напомним, 10 октября 2019 года АМКУ наложил на дистрибьютора "Тедис Украина", а также 4 производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции штраф на общую сумму 6,5 млрд гривен, из которых 292 млн гривен - на компанию "Империал Тобакко Юкрейн" (торговый дом международного производителя) и еще 167 млн гривен - на табачную фабрику международного производителя "Империал Тобакко Продакшн Украина".

В ходе судебного процесса представители компаний неоднократно заявляли и предъявляли многочисленные доказательства о фактах системного давления на суд в интересах АМКУ.

За несколько дней до финального заседания по делу представители международных компаний требовали отвода судьи Оксаны Марченко: истцы предъявили доказательства ее предвзятости, а также отметили, что еще до заседания судья сформировала предвзятое мнение по делу в пользу АМКУ, что противоречит базовым международным принципам непредвзятости и объективности правосудия.

Эти обстоятельства дают возможность компаниям, которые подверглись неправомерным штрафам, требовать в международных судебных инстанциях компенсации потерь от государства Украина.