Иммунитет к коронавирусу сохраняется 13 месяцев после COVID, - исследование
Медработники Страсбургского университетского госпиталя провели новое исследование по иммунитету к коронавирусу. По результатам, он может сохраняться 13 месяцев после COVID-19.
Исследование опубликовано на портале Medrxiv.
Исследование сосредотачивалось на валидации серологических анализов с использованием большой когорты медицинских работников со Страсбургского университетского госпиталя, которые вылечились от COVID-19 в легком течении.
Исследователи изучали ответ иммунитета на коронавирус в течение тринадцати месяцев после заражения. Также была определена частота повторного заражения в течение вышеупомянутого периода исследования.
Таким образом, исследование продемонстрировало долгосрочную устойчивость антител IgG - в течение тринадцати месяцев - и их способность защищать от повторного заражения COVID-19 в этот период.
Напомним, Министерство здравоохранения объяснило, нужно ли вакцинироваться, если уже переболел на коронавирус. В Минздраве также рассказали, способен ли приобретенный после переноса болезни иммунитет защитить от повторного заражения.
Кроме того, Министерство здравоохранения исследует распространение антител к коронавирусу в Украине. В рамках исследования будут бесплатно тестировать украинцев.