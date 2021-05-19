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Імунітет до коронавірусу зберігається 13 місяців після COVID, - дослідження

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Париж, Середа 19 травня 2021 15:24
Імунітет до коронавірусу зберігається 13 місяців після COVID, - дослідження Фото: науковці розповіли, скільки зберігається імунітет до коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Медпрацівники Страсбурзького університетського госпіталю провели нове дослідження по імунітету до коронавірусу. За результатами, він може зберігається 13 місяців після COVID-19.

Дослідження опубліковано на порталі Medrxiv.

Дослідження зосереджувалось на валідації серологічних аналізів із використанням великої когорти медичних працівників зі Страсбурзького університетського госпіталю, які вилікувались від COVID-19 у легкому перебігу.

Дослідники вивчали відповідь імунітету на коронавірус протягом тринадцяти місяців після зараження. Також було визначено частоту повторного зараження протягом вищезазначеного періоду дослідження.

Таким чином дослідження продемонструвало тривалу стійкість антитіл IgG - протягом тринадцяти місяців - і їхню здатність захистити від повторного інфікування COVID-19 у цей період.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я пояснило, чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів на коронавірус. У МОЗ також розповіли, чи здатний набутий після перенесення хвороби імунітет захистити від повторного зараження.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я дослідить поширення антитіл до коронавірусу в Україні. У межах дослідження безкоштовно тестуватимуть українців.

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