Імунітет до коронавірусу зберігається 13 місяців після COVID, - дослідження

Медпрацівники Страсбурзького університетського госпіталю провели нове дослідження по імунітету до коронавірусу. За результатами, він може зберігається 13 місяців після COVID-19.

Таким чином дослідження продемонструвало тривалу стійкість антитіл IgG - протягом тринадцяти місяців - і їхню здатність захистити від повторного інфікування COVID-19 у цей період.

Дослідники вивчали відповідь імунітету на коронавірус протягом тринадцяти місяців після зараження. Також було визначено частоту повторного зараження протягом вищезазначеного періоду дослідження.

Дослідження зосереджувалось на валідації серологічних аналізів із використанням великої когорти медичних працівників зі Страсбурзького університетського госпіталю, які вилікувались від COVID-19 у легкому перебігу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я пояснило, чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів на коронавірус. У МОЗ також розповіли, чи здатний набутий після перенесення хвороби імунітет захистити від повторного зараження.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я дослідить поширення антитіл до коронавірусу в Україні. У межах дослідження безкоштовно тестуватимуть українців.