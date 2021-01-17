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Иммиграционный план и ношение масок: за что сразу возьмется Байден

Автор: Юлия Струк

Избранный президент Джо Байден планирует подписать около дюжины указов в первый день своего пребывания в должности. Среди них - указ о повторном присоединении к Парижскому соглашению о климате.

Об этом сообщает CNN.

Такие планы Байдена озвучил глава его администрации Рон Клейн.

Также президент намерен отменить противоречивый запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством.

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Байден хочет также сделать ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

Запланировано и подписание указов о прекращении выселений и выплат по студенческим займам во время пандемии коронавируса.

Указано, что Байден также планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. В документе будет прописан путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.

Кроме того, на этой неделе избранный глава США объявил о своем первом законодательном приоритете. Речь идет о пакете помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам.

Напомним, администрация Байдена использует закон об оборонном производстве для ускорения вакцинации от СOVID-19. Планируется увеличить производство оборудования, необходимого для распространения вакцин, такого как стеклянные флаконы, иглы и шприцы.

Как писало РБК-Украина, сегодня состоится инаугурация избранного президента США. ФБР сообщает об угрозе вооруженных протестов во всех 50 столицах штатов.

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