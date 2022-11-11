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Імітують вторгнення РФ до Європи. США, Британія та Австралія розпочали навчання, - ЗМІ

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П'ятниця 11 листопада 2022 19:17
Імітують вторгнення РФ до Європи. США, Британія та Австралія розпочали навчання, - ЗМІ Фото: США, Британія та Австралія розпочали навчання (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Американські, британські та австралійські військові розпочали спільні навчання на території США. У легенді ідеться про імітацію вторгнення РФ до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За даними The Times, у двотижневих навчаннях беруть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовують нові тактичні прийоми, які перейняли у Збройних сил України, за умов відкритого ландшафту пустелі. Він схожий на українські степи.

Війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій. Мова йде про використання безпілотних літальних апаратів. Тепер західним арміям необхідно швидко адаптуватися до нових реалій. Також військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах.

"Також пропрацьовується застосування технологій обробки великих масивів розвідданих, які збирають безпілотники, для ухвалення командних рішень", - йдеться у повідомленні.

The Times додає, що 2023 року аналогічні тренувальні заходи планується провести безпосередньо в Європі. Після російського вторгнення в Україну США спільно із союзниками проводять навчання на випадок подальшої ескалації конфлікту.

Зокрема, у Польщі в листопаді відбулися спільні навчання Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, а також Великої Британії та США, у яких взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що США та Японія почали масштабні військові навчання.

Також сили спеціальних операцій США провели в Арктиці навчальне скидання ракети великої дальності з літака C-130 на парашуті. Операція направлена на демонстрацію військових можливостей, аби стримати російську агресію.

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