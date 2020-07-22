Имиджу страны нанесен ущерб из-за просмотра поддержки "зеленой" энергетики, - Тынный

Фото: Игорь Тынный (из открытых источников)

По мнению бизнесмена, принятый Радой законопроект усложнит развитие "зеленой генерации"

Принятие накануне Верховной радой законопроекта №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" вместо поддержки альтернативной энергетики навредит имиджу Украины, усложнит развитие "зеленой генерации" и несет значительные коррупционные риски.

Об этом сообщил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный на своей странице в Facebook.

"Несмотря на многочисленные обращения послов и правительств иностранных стран, несмотря на более год аргументации и долговременный процесс медиации правительства с бизнесом, под огромным давлением Офиса президента, Верховной радой принят во втором чтении законопроект о ретроспективном пересмотре заключенных ранее договоров", - пишет предприниматель.

По его словам, в результате - пострадают от 15% до 50% валового дохода (в зависимости от года постройки станции) производители солнечной энергии и на 7,5% производители энергии из ветра; строительство новых СЭС в стране приостановится на неопределенный срок; неизбежными будут иски от иностранных компаний к государству Украина, которые приведут к многомиллионным (возможно, и миллиардные) убытки; инвестиционному имиджу страны нанесен непоправимый ущерб и потребуется немало лет, чтобы этот "кидок" на Западе забыли.

Тынный также обратил внимание на то, что "зеленые" энергетики, всегда гордились тем фактом, что не брали ни копейки из государственного бюджета и, наоборот, платили много налогов.

"Именно такой, по нашему глубокому убеждению, и должна быть энергетика будущего Украины... С сегодняшнего дня государственный бюджет недосчитается около 60 млрд грн поступлений налога на прибыль до 2029 г., когда закончится действие "зеленых тарифов", - отметил бизнесмен.

Зато, по его словам, бюджет должен теперь компенсировать до 20% денег "зеленого тарифа", хотя "мы никогда не просили об этом".

"Квинтэссенцией цинизма стала отмена арбитражной оговорки. Суть очень проста: инвесторы хотят гарантий и ожидают неизменности условий инвестирования. После одного "кидка" на второй замешкается. Недаром председатель комитета ТЭК господин Андрей Герус кичится тем, что переломили парламент через колено и дожали эту его правку. "Слуги" дождутся местных выборов и, с вероятностью в 99%, попробуют ввести на возобновляемую энергию дополнительные налоги, объясняя это выплатами из бюджета (которые никто не просил). Итак, очередное типичное увеличение роли государства, где оно не нужно", - считает соучредитель УАВЭ.

По убеждению Тынного, партия и фракция "Слуга народа" не являются настоящими демократическими образованиями, где идет внутренняя дискуссия.

"Непонятно только, чего нас больше года мучили бесчисленными рабочими группами, обсуждениями и встречами с медиацией со специалистами, когда в конце все решается в одном кабинете за закрытыми дверями. Общий вывод: никакие новые серьезные проекты в Украине в ближайшие годы начинать не стоит. Разве что у вас в партнерах будут днепровские олигархи. Остальные инвесторы - в зоне рисков их аппетитов", - подытожил бизнесмен.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный в колонке на "Экономической правде" заявил, что народные депутаты, чьи действия привели к углублению кризиса на рынке электрической энергии, пытаются переложить вину на сектор возобновляемой энергетики.