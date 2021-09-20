Не имеют юридической силы: Турция о российских выборах в Крыму

Прошедшие в оккупированном Крыму выборы в Госдуму РФ не имеют для Турции юридической силы. Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Турции.
Официальный представитель турецкого ведомства Танжу Билгич заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма.
"В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в Крыму 17-19 сентября 2021 года, не имеют юридической силы для Турции", - заключил дипломат.
Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.