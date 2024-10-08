Іменитий український тренер залишився без роботи за кордоном

59-річний тренер завершив співпрацю з "нафтовиками". Сторони завчасно розірвали контракт за обопільною згодою.

Григорчук очолив "Нефтчі" перед новим сезоном. Зі стартом азербайджанської Прем'єр-ліги столичний гранд потрапив у смугу невдач. Команда ніяк не могла пізнати смак перемог, звівши внічию 5 матчів чемпіонату з дев'яти з чотирма поразками.

Останньою краплею для Григорчука та керівництва "Нефтчі" стала поразка від "Кяпаза" з Гянджі. "Нафтовики" двічі вели в рахунку впродовж поєдинку, але драматично поступилися (3:4). На цей момент столичний колектив іде на передостанній сходинці Прем'єр-ліги.

Хто такий Роман Григорчук

Уродженець Івано-Франківщини, вихованець коломийського "Сільмаша". На рівень команд майстрів потрапив у 1988 році в складі головної команди області – "Прикарпаття".

Пізніше захищав кольори шепетівського "Темпа", австрійського "Санкт-Пельтена", польської "Петрохімії", криворізького "Кривбаса", "Сатурна" з російського Рамєнского, австрійського "Дінабурга". Двічі повертався в "Прикарпаття". У чемпіонаті Латвії розпочав кар'єру тренера з ролі асистента.

Згодом самостійно тренував латвійські "Дінабург" і "Вентспілс" (3-разовий чемпіон і двічі володар Кубка Латвії), запорізький "Металург", одеський "Чорноморець" (двічі), азербайджанську "Габалу", казахську "Астану", "Шахтар" із білоруського Солігорська. Двічі став чемпіоном Казахстану та одного разу – Білорусі, завоював по Суперкубку країн.