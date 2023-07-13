Іменитий боксер передумав завершувати кар'єру та кинув виклик кривднику Ломаченка

25-річний боксер поки не вішатиме рукавички на цвях. Натомість він готовий захищати свій титул від посягань інших зірок, зокрема співвітчизника Девіна Хейні.

"Гей, Девіне, якось ти швидко взявся за мій пояс чемпіона WBO. Давай тоді влаштуємо бій. Хай увесь світ побачить, хто на що справді готовий. І навіть не думай, що будеш стороною A. Я ж маю титул короля дивізіону. Тож не втікай, с*ко", – написав Лопес у персональному Twitter.

Публічна заява американця з'явилася після ультиматиму Всесвітньої боксерської організації. Функціонери надали Лопесу 24 години для роздумів щодо свого майбутнього після оголошення про завершення кар'єри. Чемпіон був роздратований низькими гонорарами.

Лопес в наразі останньому поєдинку переміг британця Тейлора. Бій тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно визнали переможцем американця. Натомість Хейні в статусі абсолютного чемпіона світу в легкій вазі у травні за очками здолав скандального українця Ломаченка.