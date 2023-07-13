UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іменитий боксер передумав завершувати кар'єру та кинув виклик кривднику Ломаченка

Фото: Теофімо Лопес прагне зіркового бою середньоваговиків (twitter.com/TeofimoLopez)
Автор: Антон Федорців

Американець Теофімо Лопес змінив рішення щодо продовження професіональних виступів і захищатиме чемпіонський пояс Усесвітньої боксерської організації (WBO) у першій напівсередній вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IFL TV.

25-річний боксер поки не вішатиме рукавички на цвях. Натомість він готовий захищати свій титул від посягань інших зірок, зокрема співвітчизника Девіна Хейні.

"Гей, Девіне, якось ти швидко взявся за мій пояс чемпіона WBO. Давай тоді влаштуємо бій. Хай увесь світ побачить, хто на що справді готовий. І навіть не думай, що будеш стороною A. Я ж маю титул короля дивізіону. Тож не втікай, с*ко", – написав Лопес у персональному Twitter.

Публічна заява американця з'явилася після ультиматиму Всесвітньої боксерської організації. Функціонери надали Лопесу 24 години для роздумів щодо свого майбутнього після оголошення про завершення кар'єри. Чемпіон був роздратований низькими гонорарами.

Лопес в наразі останньому поєдинку переміг британця Тейлора. Бій тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно визнали переможцем американця. Натомість Хейні в статусі абсолютного чемпіона світу в легкій вазі у травні за очками здолав скандального українця Ломаченка.

До слова, напередодні промоутер Красюк оголосив нову потенційну дату бою між Усиком і Ф'юрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теофимо ЛопесБокс