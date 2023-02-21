Іменитий аутсайдер АПЛ призначив нового керманича команди

Іспанський фахівець очолив "павичів", які перебувають у зоні вильоту англійської Прем'єр-ліги. 52-річний тренер був без роботи з червня, коли покинув катарський "Аль-Садд".

Грасія обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Джессі Марша. Американець був звільнений на початку лютого після мінімальної поразки від "Ноттінгем Форест". У наступних трьох матчах, у яких "Лідс" набрав 1 очко, діями йоркширців керував Майкл Скубала.

Грасія раніше працював у чемпіонаті Англії. У 2018-2019 рр. він тренував "Уотфорд", із яким фінішував на 14-й сходинці АПЛ у сезоні 2017/18. На старті наступної кампанії іспанець отримав приз найкращому тренеру місяця, але вже в січні був звільнений.

На цей момент "Лідс" іде 19-м у турнірній таблиці Прем'єр-ліги (19 очок). Від рятівної позиції "павичі" відстають усього на два пункти. Найближчий поєдинок йоркширці зіграють проти конкурента в боротьбі за виживання – "Саутгемптона".