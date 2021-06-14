Имел 38 жен и 89 детей: умер глава "самой большой семьи в мире"

В индийском штате Мизорам умер 76-летний Зиона Чана, которого считают главой самой большой в мире семьи. У мужчины было 38 жен, 89 детей и 36 внуков.

Об этом сообщил главный министр Мизорама Зорамтханга на своей странице в Twitter.

"С тяжелым сердцем попрощался с господином, который возглавляет крупнейшую в мире семью, где 38 жен и 89 детей. Деревня в районе Бактаунг Тлангнуам стала основной туристической достопримечательностью штата Мизорам благодаря семье. Покойся с миром, сэр!" - написал он.

По информации СМИ, отец-рекордсмен страдал диабетом и гипертонической болезнью. Его состояние ухудшилось дома, а в воскресенье вечером он был доставлен в больницу, где констатировали смерть.

Вся семья покойного сейчас проживает вместе в четырехэтажном доме под названием "Chuuar Than Run" или "Дом нового поколения", где насчитывается 100 комнат. Поместье является главной туристической достопримечательностью штата, куда едут люди со всего мира.

Известно, что Зиона Чана родился в 1945 году. Со своей первой женой, которая на три года старше его, он познакомился в 17 лет.