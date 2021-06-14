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Мав 38 дружин та 89 дітей: помер глава "найбільшої родини у світі"

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Індія, Понеділок 14 червня 2021 13:11
Мав 38 дружин та 89 дітей: помер глава "найбільшої родини у світі" Фото: в Індії помер глава"найбільшої родини у світі"( ndtv.com)
Автор: Марія Кучерявець

В індійському штаті Мізорам помер 76-річний Зіона Чана, якого вважають головою найбільшої у світі родини. У чоловіка було 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків.

Про це повідомив головний міністр Мізорама Зорамтханга на своїй сторінці у Twitter.

"З важким серцем попрощався з паном, який очолює найбільшу у світі сім'ю, де 38 дружин та 89 дітей. Село в районі Бактаунг Тлангнуам стало основною туристичною визначною пам'яткою штату Мізорам завдяки родині. Спочивай з миром, сер!" - написав він.

За інформацією ЗМІ, батько-рекордсмен страждав на діабет та гіпертонічну хворобу. Його стан погіршився вдома, а у неділю ввечері його доставили до лікарні, де констатували смерть.

Вся родина покійного наразі проживає разом у чотириповерховому будинку під назвою "Chuuar Than Run" або "Будинок нового покоління", де налічується 100 кімнат. Маєток є головною туристичною принадою штату, куди їдуть люди з усього світу.

Відомо, що Зіона Чана народився в 1945 році. Зі своєю першою дружиною, яка на три роки старша за нього, він познайомився у 17 років.

Раніше стало відомо, яка сім'я вважається багатодітною в Україні і який розмір допомоги на дитину видає держава.

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