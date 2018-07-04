Ильюк требует привлечь к ответственности руководство одного из николаевских ЖКП

Нардеп уже подготовил 4 обращения

Председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк подготовил четыре обращения для привлечения к ответственности руководства Николаевского жилищно-коммунального предприятия «Південь». Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

В частности, отмечается, что ЖКП, которое обслуживает Ингульский район, наняло коллекторов, чтобы заставить горожан заплатить долги за коммунальные услуги.

"То, чем сейчас занимается руководство ЖКП «Південь», иначе как беспределом нельзя назвать. Коммунальное предприятие начинает войну с николаевцами, собирается выбивать из них деньги за долги. Мне кажется, что городская власть вместе с некоторыми депутатами городского совета замахнулись на святое. Я не понимаю, каким образом коллекторская компания будет выбивать деньги с горожан: пенсионеров, ветеранов, с малоимущих, с тех, кто не может оплатить свои непомерные счета. Нанимать коллекторскую фирму, чтобы выбивать деньги с простых горожан – это верх цинизма. Чтобы не допустить такого, я подготовил ряд обращений. Первое – это обращение в прокуратуру об открытии производства относительно руководства ЖКП «Південь». Второе – обращение к уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой относительно распространения персональных данных. Разглашение персональных данных николаевцев – нарушение всех свобод человека и этого нельзя допускать. Я считаю, что руководство ЖКП «Південь» необходимо привлечь к ответственности, составить админпротоколы и направить их в суд", - сказал он.

Ильюк отметил, что, помимо прочего, он обратился в Госаудитслужбу, чтобы она провела внеплановую проверку на коммунальном предприятии и изучила законность использования бюджетных средств. По результатам проверки – направить материалы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Он также обратился к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с требованием провести служебную проверку на коммунальном предприятии.

"Это нельзя бросать на самотек. Я проконтролирую всю ситуацию. Никто не имеет права так поступать с николаевцами. Интересно, руководство ЖКП «Південь» имеет непосредственное отношение к фракции «Оппозиционный блок» Николаевского горсовета. Отмечу, что во время выборов в 2015 году именно эта политическая сила давала обещания снизить тарифы для николаевцев. Однако сформировав большинство в исполкоме и зайдя большинством в горсовет именно она, по сути, увеличила тарифы, нарушив все свои обещания перед горожанами", - отметил нардеп.