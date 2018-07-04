Ільюк вимагає притягнути до відповідальності керівництво одного з миколаївських ЖКП

Нардеп вже підготував 4 звернення

Голова Миколаївської обласної організації партії «Відродження» Артем Ільюк підготував чотири звернення для притягнення до відповідальності керівництва Миколаївського житлово-комунального підприємства «Південь». Про це йдеться в повідомленні прес-служби політика.

Зокрема, зазначається, що ЖКП, яке обслуговує Інгульський район, найняло колекторів, щоб змусити городян заплатити борги за комунальні послуги.

"Те, чим зараз займається керівництво ЖКП «Південь», інакше як свавіллям не можна назвати. Комунальне підприємство починає війну з миколаївцями, буде вибивати з них гроші за борги. Мені здається, що міська влада разом з деякими депутатами міської ради замахнулися на святе. Я не розумію, яким чином колекторська компанія буде вибивати гроші з городян: пенсіонерів, ветеранів, малозабезпечених, з тих, хто не може оплатити свої непомірні рахунки. Наймати колекторську фірму, щоб вибивати гроші з простих городян – це верх цинізму. Щоб не допустити такого, я підготував ряд звернень. Перше – це звернення до прокуратури про відкриття провадження щодо керівництва ЖКП «Південь». Друге – звернення до уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової щодо поширення персональних даних. Розголошення персональних даних миколаївців – порушення всіх свобод людини і цього не можна допускати. Я вважаю, що керівництво ЖКП «Південь» необхідно притягнути до відповідальності, скласти адмінпротоколи і направити їх до суду", - сказав він.

Ільюк зазначив, що, крім іншого, він звернувся в Держаудитслужбу, щоб вона провела позапланову перевірку на комунальному підприємстві і вивчила законність використання бюджетних коштів. За результатами перевірки – направити матеріали в правоохоронні органи для подальших розглядів.

Він також звернувся до Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича з вимогою провести службову перевірку на комунальному підприємстві.

"Це не можна пускати на самотік. Я проконтролюю всю ситуацію. Ніхто не має права так чинити з миколаївцями. Цікаво, керівництво ЖКП «Південь» має безпосереднє відношення до фракції «Опозиційний блок» Миколаївської міськради. Зазначу, що під час виборів в 2015 році саме ця політична сила давала обіцянки знизити тарифи для миколаївців. Однак сформувавши більшість у виконкомі і зайшовши більшістю у міськрада саме вона, по суті, збільшила тарифи, порушивши усі свої обіцянки перед городянами", - зазначив нардеп.