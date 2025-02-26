Безпрецедентний випадок. Маск взяв участь у засіданні Кабміну Трампа

Мільярдер Ілон Маск взяв участь у першому засіданні Кабінету міністрів президента США Дональда Трампа. Це є безпрецедентним випадком, бо Маск лише консультант.
Про це РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Зокрема, Трамп почав із "веселої заяви", що він зібрав "чудовий" кабінет радників.
Він додав, що однією з речей, для якої його обрали, було збалансувати бюджети та "повернути наш бюджет у форму".
Потім він представив Ілона Маска членам кабінету, кажучи, що він "багатьом жертвує... і отримує багато похвали, але він також отримує удари".
Після цього Маск встає і каже, що "загальна мета" команди Doge - "допомогти вирішити проблему величезного дефіциту".
"Ми просто не можемо це витримати. Якщо так триватиме й далі, країна фактично стане банкрутом. Це не необов’язкова річ, це важлива річ", - каже він.
Звертаючись до кабінету міністрів, Маск сказав, що Doge, безумовно, робитиме помилки, коли вони продовжуватимуть, "але коли ми робимо помилки, ми виправимо це дуже швидко".
Він наводить один приклад в USAID, коли "ми випадково скасували - дуже, дуже ненадовго - профілактику Еболи".
"Я думаю, що всі ми хочемо профілактики Еболи, тому ми негайно відновили профілактику Еболи. Не було жодних збоїв", - додав Маск.
Також Трамп звернувся до Маска, попросивши дозволити "кабінету висловитися на секунду".
"Хтось незадоволений Ілоном? Якщо ви незадоволені, ми викинемо вас звідси", — сказав президент США, викликавши новий сміх і оплески.
Трамп повторює свою віру в те, що за технологічним мільярдером стоїть кабінет міністрів, і запрошує Маска відповісти.
"Це "найкращий кабінет, буквально", - сказав Маск.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп закликав Ілона Маска бути більш агресивним щодо скорочення федерального уряду.
Також повідомлялося, що очолюваний Маском Департамент ефективності державного управління (DOGE) вже звільнив десятки тисяч державних службовців.
Крім того, Департамент урядової ефективності Ілона Маска (DOGE) заявив про заощадження 55 млрд доларів для США. Проте аналіз показав, що ця цифра завищена.
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