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Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter

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США, П'ятниця 14 жовтня 2022 04:45
Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter Фото: Ілон Маск, засновник компаній SpaceX (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Американський підприємець Ілон Маск перебуває під наслідком федеральної влади через угоду з компанією Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Twitter кілька місяців тому направила запит адвокатам Маска з проханням про надання листування підприємця з федеральною владою, проте повідомлення не було подано.

"Twitter хоче отримати ці документи, тому що вони стосуються ключових питань у цьому судовому процесі", - йдеться у повідомленні.

Інвестор американської компанії Twitter Джузеппе Пампена подав до суду на Маска, звинувативши у маніпулюванні цінами акцій соцмережі.

Інвестор переконаний, що Маск, погодившись на початку жовтня відновити придбання Twitter, "по суті визнав, що весь цей час блефував", заявляючи про вихід із угоди.

"Шахрайські та незаконні дії" Маска обвалили акції соцмережі, завдали збитків інвесторам компанії, одночасно покращивши позиції американського мільярдера на переговорах, випливає з позову, направленого до федерального суду в Сан-Франциско.

Нагадаємо, Ілон Маск вирішив завершити угоду щодо купівлі компанії Twitter Inc, відмовившись від судового процесу. Розмір угоди складе 44 млрд. доларів, як і планувалося спочатку.

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