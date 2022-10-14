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Илон Маск попал под следствие федеральных властей из-за сделки с Twitter

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США, Пятница 14 октября 2022 04:45
Илон Маск попал под следствие федеральных властей из-за сделки с Twitter Фото: Илон Маск, основатель компаний SpaceX (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Twitter несколько месяцев назад направила запрос адвокатам Маска с просьбой о предоставлении переписки предпринимателя с федеральными властями, однако сообщения представлены не были.

"Twitter хочет получить эти документы, потому что они касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе", - говорится в сообщении.

Инвестор американской компании Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на Маска, обвинив в манипулировании ценами акций соцсети.

Инвестор убежден, что Маск, согласившись в начале октября возобновить приобретение Twitter, "по сути, признал, что все это время блефовал", заявляя о выходе из сделки.

"Мошеннические и незаконные действия" Маска обвалили акции соцсети, нанесли ущерб инвесторам компании, одновременно улучшив позиции американского миллиардера на переговорах, следует из иска, направленного в федеральный суд в Сан-Франциско.

Напомним, Илон Маск решил завершить сделку по покупке компании Twitter Inc, отказавшись от судебного процесса. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально.

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