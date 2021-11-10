Илон Маск потерял за два дня 50 млрд долларов, - Bloomberg

Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как в субботу Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли продать его долю в предприятии, достигающую 10%.

Данное обстоятельство повлияло на оценку благосостояния самого предпринимателя. По мнению агентства Bloomberg, за двое суток богатейший человек планеты стал беднее на более чем 50 млрд.

На сайте агентства во вторник не указывается размер состояния Маска, однако подчеркивается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до 83 млрд долларов. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска в 323 млрд, Безоса - в 201 млрд.

Журнал Forbes, также составляющий список миллиардеров, приписывает Маску 271 млрд, Безосу - 205,9 млрд. 1 ноября, по данным журнала, глава Tesla стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов.