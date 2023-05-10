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Ілон Маск і Tesla почали будівництво найбільшого літієвого заводу

Фото: генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компанія Тесла розпочала будівництво літієвого нафтопереробного заводу в Техасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами гендиректора компанії Ілона Маска, цей крок був необхідним, якщо автомобільний гігант хоче досягти своїх амбітних цілей щодо продажів електромобілів.

Завод повинен виробляти достатньо металу для батарей, щоб створити близько 1 мільйона електромобілів до 2025 року, що зробить його найбільшим виробником цього матеріалу в Північній Америці.

"Оскільки ми дивимося вперед на кілька років, фундаментальною гальмівною точкою розвитку електромобілів є доступність літієвих акумуляторів", - зазначив Маск на церемонії закладки фундаменту заводу.

Tesla планує завершити будівництво фабрики в наступному році, а ще через рік вийти на повну потужність. Це зробить компанію єдиним великим автовиробником у Північній Америці, який очищатиме власний літій.

Раніше ми повідомляли, Tesla, ймовірно, запустить технологію повного автономного керування вже цього року.

Нагадаємо, Tesla знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі.

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