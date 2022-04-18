UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не надо иллюзий. Россия не позволит провести эвакуацию из Мариуполя, - Подоляк

Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что россияне не позволяют любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению местных жителей Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника в телемарафоне.

По его словам, любая страна может предложить помощь с эвакуацией из Мариуполя.

Он добавил, что следует жить без иллюзий и понимать, что это совсем другие люди.

"Россияне бравируют тем, что они могут нарушать любые правила. Они не позволят любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению людей из Мариуполя. Давайте без иллюзий к этому относиться. Нужно понимать, что это совсем другие люди - это варвары, - сказал Подоляк.

Ранее мы сообщали, что Подоляк рассказал о вере Путина в победу РФ. Он заявил, что такие иллюзии всегда приводят к трагедии.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 54-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольИрина ПодолякВойна в УкраинеВторжение России в Украину