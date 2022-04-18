Не надо иллюзий. Россия не позволит провести эвакуацию из Мариуполя, - Подоляк

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что россияне не позволяют любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению местных жителей Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника в телемарафоне.
По его словам, любая страна может предложить помощь с эвакуацией из Мариуполя.
Он добавил, что следует жить без иллюзий и понимать, что это совсем другие люди.
"Россияне бравируют тем, что они могут нарушать любые правила. Они не позволят любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению людей из Мариуполя. Давайте без иллюзий к этому относиться. Нужно понимать, что это совсем другие люди - это варвары, - сказал Подоляк.
Ранее мы сообщали, что Подоляк рассказал о вере Путина в победу РФ. Он заявил, что такие иллюзии всегда приводят к трагедии.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 54-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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