ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не надо иллюзий. Россия не позволит провести эвакуацию из Мариуполя, - Подоляк

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 18 апреля 2022 20:57
Не надо иллюзий. Россия не позволит провести эвакуацию из Мариуполя, - Подоляк Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что россияне не позволяют любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению местных жителей Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника в телемарафоне.

По его словам, любая страна может предложить помощь с эвакуацией из Мариуполя.

Он добавил, что следует жить без иллюзий и понимать, что это совсем другие люди.

"Россияне бравируют тем, что они могут нарушать любые правила. Они не позволят любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению людей из Мариуполя. Давайте без иллюзий к этому относиться. Нужно понимать, что это совсем другие люди - это варвары, - сказал Подоляк.

Ранее мы сообщали, что Подоляк рассказал о вере Путина в победу РФ. Он заявил, что такие иллюзии всегда приводят к трагедии.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 54-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Ирина Подоляк Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"