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Не треба ілюзій. Росія не дозволить провести евакуацію з Маріуполя, - Подоляк

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Маріуполь, Понеділок 18 квітня 2022 20:57
Не треба ілюзій. Росія не дозволить провести евакуацію з Маріуполя, - Подоляк Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що росіяни не дозволяють будь-якій країні провести гуманітарну операцію по звільненню місцевих жителів Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника у телемарафоні.

За його словами, будь-яка країна може запропонувати допомогу з евакуацією з Маріуполя.

Він додав, що варто жити без ілюзій та розуміти, що це зовсім інші люди.

"Росіяни бравірують тим, що вони можуть порушувати будь-які правила. Вони не дозволять будь-якій країні провести гуманітарну операцію по звільненню людей з Маріуполя. Давайте без ілюзій до цього ставитися. Потрібно розуміти, що це зовсім інші люди - це варвари, - сказав Подоляк.

Раніше ми повідомляли, що Подоляк розповів про віру Путіна в перемогу РФ. Він заявив, що такі ілюзії завжди призводять до трагедії.

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