Не треба ілюзій. Росія не дозволить провести евакуацію з Маріуполя, - Подоляк
Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що росіяни не дозволяють будь-якій країні провести гуманітарну операцію по звільненню місцевих жителів Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника у телемарафоні.
За його словами, будь-яка країна може запропонувати допомогу з евакуацією з Маріуполя.
Він додав, що варто жити без ілюзій та розуміти, що це зовсім інші люди.
"Росіяни бравірують тим, що вони можуть порушувати будь-які правила. Вони не дозволять будь-якій країні провести гуманітарну операцію по звільненню людей з Маріуполя. Давайте без ілюзій до цього ставитися. Потрібно розуміти, що це зовсім інші люди - це варвари, - сказав Подоляк.
Раніше ми повідомляли, що Подоляк розповів про віру Путіна в перемогу РФ. Він заявив, що такі ілюзії завжди призводять до трагедії.
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