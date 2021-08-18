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IKEA начнет продажу чистой электроэнергии по подписке

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Швеция, Среда 18 августа 2021 22:50
IKEA начнет продажу чистой электроэнергии по подписке Фото: IKEA начнет продажу чистой электроэнергии по подписке (twitter.com/IKEA)
Автор: Сергей Пышкин

Транснациональная корпорация IKEA планирует расширить ассортимент услуг. Производитель мебели будет продавать экологически чистую энергию по подписке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на INGKA.

Сервис, который будет заниматься продажей энергии получил название Strömma и вскоре начнет свою работу в Швеции. Уже в следующем месяце каждый желающий житель страны сможет оформить подписку на покупку электричества.

Корпорация планирует распространить соответствующую услугу для других стран до 2025 года. Самое интересное то, что Украина, вероятно, также попадет в список потенциальных потребителей. В конце концов, IKEA организует соответствующую услугу во всех странах, где она присутствует.

Чтобы получить подписку, пользователям необходимо скачать приложение в котором ее можно оформить. Также там можно будет отслеживать статистику ее потребления.

Добавим, что таким образом IKEA планирует бороться с изменениями климата. Сегодня же, корпорация продает солнечные панели в 11 странах мира.

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IKEA Электроэнергия
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