ІКАО розгляне справу MH17 проти РФ за поданням Австралії та Нідерландів
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) підтримала ініційоване Австралією та Нідерландами подання проти РФ та підтримала слухання справи про збитий малайзійський "Боїнг" MH17 у 2014 році в небі над Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.
Глава нідерландського МЗС назвав рішення про розгляд справи "важливим кроком на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності".
"Разом з Австралією ми продовжимо робити все, що в наших силах, щоб допомогти близьким 298 жертв рейсу MH17", - написав він.
фото: twitter.com/WBHoekstra
В Австралії заявили, що РФ несе відповідальність відповідно до міжнародного права, і що передача цієї справи в ІКАО стане кроком вперед на згадку про жертви, серед яких 38 австралійців, передає Reuters.
ІКАО підтвердила свою юрисдикцію для розгляду цього питання на засіданні 17 березня, йдеться у письмовій заяві міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.
"Це рішення є важливим кроком у наших колективних зусиллях щодо притягнення до відповідальності винних у цьому жахливому акті насильства", - сказав Вонг.
Пасажирський літак було збито ракетою класу "земля-повітря" російського виробництва над окупованою територією на Донеччині. В результаті загинули всі 298 людей, які перебували на борту.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року суд Гааги поінформував про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі МН17.
Також суд ухвалив, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" з території окупованого населеного пункту Первомайське в Донецькій області.
Слідчі 8 лютого вказали, що мають переконливі докази того, що російський диктатор Путін особисто схвалив постачання ЗРК "Бук-М1" до України у 2014 році.
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